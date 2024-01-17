Sberbank’tan 2023’te rekor kâr

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın müşteri sayısının geçen yıl, 2022’ye göre 2,1 milyon artışla 108,5 milyona ulaştığı belirtildi.

Bankanın net karının 2023’te 1,5 trilyon rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, bunun da bankanın tarihinde elde ettiği en yüksek yıllık net kar olduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, 2023’te stratejik gelişime yönelik temel alanları belirlediklerini kaydederek, "Yapay zekayı kullanarak insan merkezli bir model oluşturmaya odaklanmak, işimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin ve hissedarlarımız için değer yaratmanın temelini oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Sberbank’ın net karı 2022'de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 75 azalarak 300 milyar rubleye düşmüştü.

Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankaların karlılıklarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.