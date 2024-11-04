Schneider Electric'te CEO Herweck görevden alındı

Fransız sanayi devi Schneider Electric, yönetim kurulu kararıyla CEO’su Peter Herweck’i, stratejik anlaşmazlıklar nedeniyle görevden aldı. Şirket, 18 aydır CEO'luk koltuğunda oturan Herweck’in "şirketin yol haritasının uygulanması konusunda yaşanan fikir ayrılıkları" nedeniyle görevden alındığını açıkladı.

CNBC-e'de yer alan habere göre Paris Borsası'nda işlem gören ve 139 milyar euro piyasa değerine sahip olan Schneider Electric, CEO pozisyonuna uzun yıllardır şirkette görev alan ve yönetim komitesinde yer alan Olivier Blum’un getirileceğini duyurdu.

Şirket, bu pozisyon için hem şirket içinden hem de dışarıdan adayların değerlendirildiğini belirtti.