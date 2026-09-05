Scope Ratings Almanya'nın kredi notunu teyit etti

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Almanya’nın yerel ve yabancı para cinsinden kısa vadeli ihraççı notlarını da 'S-1+' seviyesinde teyit etti. Böylece ülkenin kısa vadeli borçlanma kapasitesine ilişkin değerlendirmesinde de mevcut seviye korunmuş oldu.

Almanya’nın güçlü kredi profili öne çıktı

Scope’un değerlendirmesinde Almanya’nın büyük, varlıklı ve çeşitlendirilmiş ekonomisi kredi notunu destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. Güçlü sanayi altyapısı, rekabetçi dış sektör ve kurumsal kapasite de ülkenin ekonomik dayanıklılığını destekleyen başlıklar olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte kuruluş, Almanya ekonomisinin karşı karşıya olduğu yapısal sorunlara da dikkat çekti. Yaşlanan nüfusun büyüme potansiyeli üzerinde baskı oluşturması, enerji yoğun sektörlerin dönüşüm süreci ve küresel ticaretteki belirsizlikler ülkenin önündeki başlıca zorluklar arasında gösterildi.

Scope’a göre Almanya’nın mali çerçevesi ve geçmişteki mali disiplin performansı da kredi görünümünün önemli dayanaklarından biri olmayı sürdürüyor. Hükümetin altyapı ve savunma harcamalarını artırmaya yönelik mali genişleme adımlarının ise orta vadede ekonomik büyümeye destek vermesi bekleniyor.

Ancak mali harcamalardaki artışın kamu borcu üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Scope, yüksek harcama planlarının borç dinamiklerini etkileyebileceğine işaret ederken, Almanya’nın geçmiş yıllarda oluşturduğu mali alanın hâlen önemli bir tampon sağladığını değerlendiriyor.

Ekonomideki büyüme performansı ise kredi notunun güçlü seviyesine rağmen yakından izlenen başlıklardan biri. Scope, Almanya’nın büyüme potansiyelinin demografik baskılar, yatırım açığı ve bazı temel sektörlerdeki yapısal sorunlar nedeniyle sınırlanabileceğine dikkat çekiyor.

Dış ticaret tarafındaki gelişmeler de Almanya’nın kredi profili açısından önem taşıyor. İhracata dayalı ekonomik yapı, küresel ticaret akışlarındaki değişimlere ve başta enerji maliyetleri olmak üzere dış kaynaklı şoklara karşı ülkeyi daha duyarlı hale getiriyor. Buna karşın çeşitlendirilmiş ekonomik yapı ve güçlü dış pozisyon, bu risklerin kredi görünümü üzerindeki etkisini sınırlayan unsurlar arasında bulunuyor.

Scope, mevcut değerlendirmesinde risklerin genel olarak dengeli olduğuna işaret ederek 'Durağan' görünümü korudu. Kuruluşun değerlendirmesine göre görünümün değişmesi için kamu maliyesinde belirgin bir bozulma, kamu borcunda uzun vadede önemli bir artış ya da büyüme görünümünü ciddi biçimde zayıflatacak ağır bir makroekonomik veya finansal şok yaşanması gerekiyor.

Böylece Almanya, Scope Ratings nezdinde en yüksek kredi notu kategorisindeki konumunu korurken, kısa vadeli ihraççı notu da 'S-1+' seviyesinde kaldı. Karar, ülkenin güçlü kredi temellerinin devam ettiğini gösterirken, büyüme, demografi, ticaret ve kamu maliyesi kaynaklı risklerin izlenmeye devam edeceğine işaret ediyor.