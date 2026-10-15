Scope Ratings: Avrupa'da not indirimlerinin %80'i BB kategorisinde

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Scope Ratings, finansal açıdan kırılgan şirketlerin kredi notlarındaki gerilemenin, daha dayanıklı bilançoya sahip şirketlere kıyasla daha hızlı gerçekleştiğini belirtti. Yılbaşından bu yana hızlanan ayrışmada artan maliyet baskıları, rekabet gücündeki zayıflama ve sıkı finansman koşullarının etkili olduğu ifade edildi. Kuruluş, not hareketlerinin bir bölümünün nisan ayında gerçekleştirilen metodoloji değişikliğinden kaynaklandığını da bildirdi.

Kırılganlık göstergeleri: Kaldıraç ve nakit akışı

3. çeyrekte not indirimlerinin not artırımlarına oranı, özellikle düşük kredi notuna sahip şirketlerde yükseldi. Scope'un analizine göre kredi profillerindeki zayıflığın temel nedenleri arasında yüksek kaldıraç ve yetersiz çeşitlendirme %17'şer payla ilk sırada yer alırken, zayıf nakit akışı karşılama oranı %15 ile öne çıktı.

Baskı otomotiv ve kimyada yoğunlaştı

Raporda kredi kalitesindeki bozulmanın sektör bazında otomotiv ve kimya tarafında yoğunlaştığı vurgulandı. Volkswagen'in yeniden yapılanma duyurusu ile kimya şirketi Lanxess'in 1 Ekim'deki not indirimi, söz konusu baskının somut örnekleri olarak gösterildi.

Bununla birlikte gayrimenkul, yatırım holdingleri ve inşaat sektörlerinde de kredi kalitesine ilişkin erken uyarı sinyallerinin ortaya çıktığı kaydedildi. Öte yandan Almanya'nın kamu yatırım programlarının, savunma sanayisi, elektrik şebekesi işletmecileri ve elektrikli ekipman üreticileri üzerinde destekleyici etki yaratması bekleniyor.

İflaslarda 2019 sonrası zirve

Scope, Avrupa Merkez Bankası verilerine atıfla şirket iflaslarının 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını, bankaların kredi standartlarını sıkılaştırdığını belirtti. Kuruluş, özellikle Güney ve Doğu Avrupa'da finansal stresin daha da belirginleşebileceğine dikkat çekti.

Kredi baskısının önümüzdeki dönemde artmaya devam etmesinin beklendiğini ifade eden Scope, otomotiv ve kimya sektörlerinde yoğunlaşan sorunların ikinci tur etkilerinin perakende, tarım ve gıda sektörlerine sıçrayabileceği öngörüsünde bulundu.