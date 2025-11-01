Scope Ratings, İtalya'nın not görünümünü yükseltti
Scope Ratings, İtalya'nın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli tahvil notlarını BBB+ seviyesinde teyit etti. Kuruluş, notların görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Scope, İtalya'nın kısa vadeli ihraççı notlarını da S-2 olarak korurken bu notların görünümü de "Durağan"dan "Pozitif"e çıktı.
Değerlendirmede, "Hükümet istikrarı, mali konsolidasyon konusunda sağlam taahhütler ve güçlü ekonomik dayanıklılık görünüm değişikliğini getirdi. Yüksek devlet borcu, zayıf GSYH büyümesi ve olumsuz demografi zorluklar arasında yer alıyor" denildi.
Küresel Ekonomi