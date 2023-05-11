SEC: ABD'nin temerrüde düşmesi, tahmin edilemeyecek sonuçlar doğurur

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında borç tavanı konusunda anlaşma sağlanamamasının ticareti, işletmelerin para toplama kabiliyetini ve yatırımcıları etkileyeceği uyarısında bulundu. Gensler, kısa vadeli ABD Hazine bonolarının bile bu belirsizlikten etkilendiğini söyledi. Ayrıca, ABD Hazinesi'nin temerrüde düşmesinin yatırımcılar, ihraççılar ve piyasalar üzerinde tahmin edilmesi zor ve muhtemelen kalıcı etkileri olacağını belirtti.

Cumhuriyetçi kongre liderleri ve Beyaz Saray arasında borç tavanı konusunda uzun süredir devam eden müzakerelerde olası bütçe kesintileri de ele alınıyor. 1 Haziran tarihine kadar bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin yükümlülüklerini ödeme kabiliyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yetkililerin Cuma günü tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.