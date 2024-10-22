SEC, yapay zeka incelemelerini hızlandıracak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun müfettişleri, önümüzdeki yıl finans şirketlerinin yapay zeka kullanımına ilişkin incelemelerini hızlandıracak.

SEC aynı zamanda firmaların ticaret, dolandırıcılığın önlenmesi ve kara para aklamayı önleme politikalarıyla bağlantılı görevler için teknolojilerin kullanımını nasıl denetlediğini de inceleyecek.

Kurum AI risklerini geçen yıl izleme listesine koysa da, son raporunda daha ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

Daha keskin bir odaklanma, Federal Rezerv ve Tüketici Mali Koruma Bürosu da dahil olmak üzere bir dizi mali düzenleyicinin, yeni araçların fırsatların yanı sıra ciddi riskler de sunduğu yönündeki uyarılarının ardından geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, yapay zeka hakkındaki abartılı iddialara karşı defalarca uyarıda bulundu.