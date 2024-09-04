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SEC'den 6 derecelendirme kuruluşuna ceza

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), elektronik iletişimlerin korunmasındaki hatalar nedeniyle Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, AM Best Rating Services, HR Ratings de Mexico ve Demotech'e toplam 49 milyon dolardan fazla ceza verdi.

Haber Merkezi
AA
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SEC'den 6 derecelendirme kuruluşuna ceza
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), "önemli kayıt tutma hataları" dolayısıyla altı kredi derecelendirme kuruluşuna 49 milyon doların üzerinde ceza verdi.

SEC'den yapılan açıklamada, altı derecelendirme kuruluşuna, şirketler ve personellerinin elektronik iletişimleri sürdürme ve koruma konusundaki önemli başarısızlıkları nedeniyle suçlamalar yöneltildiği duyuruldu.

Söz konusu şirketlerin ilgili suçlamaları kabul ettiği ve toplamda 49 milyon dolardan fazla ceza ödeyeceği belirtilen açıklamada, 6 şirketin kayıt tutma hatalarını ele almak için prosedürlerinde iyileştirmeler uygulamaya başladığı aktarıldı.

Açıklamada, Moody's Investors Service ile S&P Global Ratings'in 20'şer milyon dolar, Fitch Ratings'in 8 milyon dolar, AM Best Rating Services'in 1 milyon dolar, HR Ratings de Mexico'nun 250 bin dolar ve Demotech'in 100 bin dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

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