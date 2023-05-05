SEC'e uyarı: Açığa satışlara önlem alın

Amerikan Bankacılar Birliği (ABA), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (SEC) halka açık hisse senetlerinde önemli açığa satışları soruşturmaya çağırdı. ABA, çeşitli bankaların sağlığı hakkında genel sektör koşullarına uymayan "kapsamlı sosyal medya katılımı" gözlemlediğini belirtti. Bu nedenle, sektör kuruluşu SEC Başkanı Gary Gensler'e yazdığı bir mektupla, kötü niyetli işlemleri azaltmak ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için önlemler almaya çağırdı.

Mektupta, "SEC'i mevcut tüm araçlarını gözden geçirmeye ve piyasa manipülasyonuna ve diğer suiistimal edici açığa satış uygulamalarına karşı uygun yaptırımları içeren açık bir mesajı iletmeye çağırıyoruz" denildi. ABA, bu önlemlerin en azından açık bir mesajı ve piyasa manipülasyonuna ve diğer suiistimal edici açığa satış uygulamalarına karşı uygun yaptırımları içermesi gerektiğini belirtti.