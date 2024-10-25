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Seçim belirsizliği ABD’de riski yükseltti

ABD'nin 1 yıllık CDS'leri Kasım 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Haber Merkezi
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Seçim belirsizliği ABD’de riski yükseltti
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ABD devlet tahvillerini temerrüde karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde yükseliyor.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, ABD'nin 1 yıllık kredi temerrüt swapları 49 baz puana yükselerek en son Kasım 2023'te kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Barclays analistleri bir notta, yatırımcıların seçim sonucunun ABD borç limiti üzerindeki olası etkisini değerlendirdiğini söylüyor.

Analistler, “Bu, seçim sonuçlarını çevreleyen belirsizliğin ve 2 Ocak'ta borç tavanının yeniden yürürlüğe girmesini nasıl etkileyebileceğinin bir yansıması olabilir” dedi.

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