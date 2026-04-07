Sentix yatırımcı güveni sert darbe aldı: Avrupa’da resesyon alarmı

İran Savaşı’nın ardından ilk şokun mart başında hissedilmesinden dört hafta sonra, Nisan 2026’da Sentix Ekonomik Endeksi sert bir gerileme kaydetti. Euro Bölgesi genel endeksi 16,1 puan düşerken, bu düşüşte ekonomik beklentilerdeki 19,0 puanlık keskin gerileme belirleyici oldu. Yatırımcılar, “resesyon” riskinin yeniden gündeme geldiğini değerlendiriyor.

Almanya ekonomisi de ciddi darbe aldı. Sentix Genel Ekonomik Endeksi 15,6 puan düşerek -27,7 seviyesine geriledi. Ekonomik beklentiler ise -16,8 puana inerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Küresel ölçekte de belirgin bir zayıflama gözlendi. Yatırımcılar hem gelişmiş ekonomilerde hem de yükselen piyasalarda önemli ekonomik baskılar bekliyor. Sentix Küresel Bileşik Endeksi 13,8 puan düşüşle -2,9 seviyesine gerilerken, küresel beklentiler -6,6 puanla Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Euro Bölgesi’nde ekonomik beklentiler, İran savaşıyla birlikte yükselen petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz darboğazları nedeniyle sert biçimde bozuldu. Sentix verilerine göre mevcut durum değerlendirmesi martta -9,5 puan iken nisanda -22,8 puana geriledi.

Beklentilerdeki düşüş ise daha çarpıcı oldu: Mart ayında 3,5 puan olan ekonomik beklenti endeksi, nisan ayında 19 puanlık kayıpla -15,5 puana indi. Böylece iki ayda toplam 31,3 puanlık kayıp yaşandı.

Yatırımcıların gözünde, enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Körfez’deki deniz taşımacılığındaki kesintiler ekonomik aktivite üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Petrolün 110 doların üzerinde seyretmesi ve buna bağlı belirsizlikler, resesyon riskini yeniden gündemin merkezine taşıdı.