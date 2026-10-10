Servetine 98 milyar dolar daha eklendi, dünyanın en zengin ikinci insanı oldu! İşte en zengin 10 milyarder
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, uzay şirketi Blue Origin’in 140 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasıyla dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya yükseldi. Bezos’un servetinin 379,2 milyar dolara çıktığı belirtilirken, ilk sıradaki Elon Musk’ın serveti yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un serveti, uzay şirketi Blue Origin’in son yatırım turunda ulaştığı değerlemeyle büyük bir sıçrama yaptı. The Wall Street Journal’ın haberine göre, şirketin 140 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasının ardından Bezos’un serveti yaklaşık 379,2 milyar dolara yükseldi.
Bu artışla birlikte Bezos, Alphabet’in kurucu ortağı Larry Page’i geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci insanı oldu. Servetindeki yükselişte, Blue Origin’in değerlemesindeki artışın etkili olduğu belirtildi.
Dünyanın en zenginleri listesinin ilk sırasında ise Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk yer alıyor.
Blue Origin ilk kez dış yatırımcılara açıldı
Bezos’un servetindeki artışın arkasındaki Blue Origin, 2000 yılında kurulmasından bu yana ilk kez dış yatırımcılardan sermaye kabul etti.
Şirketin son yatırım turunda ulaştığı 140 milyar dolarlık değerleme, yatırımcıların uzay teknolojilerine yönelik ilgisini de ortaya koydu. PitchBook verilerine göre, yatırım turunda kimliği açıklanan tek yeni yatırımcı, yaklaşık 4 milyar dolarlık katkı sağlayan Coatue Management oldu.
Bloomberg’in tahminlerine göre Bezos, yatırım turunun ardından Blue Origin’deki yüzde 93’lük hisse oranını korudu.
Bezos, Blue Origin’e 30 milyar dolar yatırdı
The Wall Street Journal’ın haberinde, Bezos’un son yatırım turunda aktardığı 2 milyar dolar da dahil olmak üzere Blue Origin’e kuruluşundan bu yana yaklaşık 30 milyar dolar yatırım yaptığı belirtildi.
Uzay şirketi, yörüngeye fırlatma hizmetleri ve Ay’a yönelik görevler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Blue Origin, bu alanlarda Elon Musk’ın kurduğu SpaceX ile rekabet ediyor.
Spacex’in değeri 2,23 trilyon dolar
Blue Origin’in değerlemesindeki yükselişe karşın SpaceX, piyasa değeri ve gelir bakımından daha büyük bir konumda bulunuyor.
Haberde, SpaceX’in piyasa değerinin yaklaşık 2,23 trilyon dolar olduğu ve Elon Musk’ın şirkette yaklaşık yüzde 35 hisseye sahip olduğu aktarıldı.
Uzay sektörüne yönelik yatırımların artması, sektörün önde gelen şirketlerinin değerlemelerini ve kurucularının servetlerini de etkiliyor. Bezos’un Blue Origin’deki yüksek hisse oranı, şirketin değerlemesindeki artışın kişisel servetine önemli ölçüde yansımasını sağlıyor.
Forbes Listesine Göre Dünyanın En Zengin 10 Milyarderi:
Elon Musk: 1,003 trilyon dolar
Jeff Bezos: 379,2 milyar dolar
Larry Page: 289,2 milyar dolar
Michael Dell: 280,5 milyar dolar
Sergey Brin: 266,2 milyar dolar
Mark Zuckerberg: 248,8 milyar dolar
Jensen Huang: 198,7 milyar dolar
Larry Ellison: 183,6 milyar dolar
Steve Ballmer: 165 milyar dolar
Warren Buffett: 146,6 milyar dolar