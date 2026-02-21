Servetleri rekor kırıyor: Milyarderler 2026’da en çok nelerden korkuyor?

Küresel servet artmaya devam ediyor ancak milyarderlerin geleceğe yönelik planlarında büyüme kadar risk yönetimi de büyük yer kaplıyor.

UBS’in hazırladığı “Milyarderlerin Hedefleri” (Billionaire Ambitions Report 2025) raporuna göre, dünyadaki milyarder sayısı 2.919’a yükselirken, toplam servet bir yılda %13 artarak 15,8 trilyon dolara ulaştı. Bu artışta teknoloji hisselerindeki yükseliş ve yeni girişim dalgası etkili oldu.

Yeni milyarder dalgası

2025’te 196 girişimci ilk kez milyarder olurken, özellikle ABD ve Çin merkezli teknoloji, finans ve sanayi şirketleri servet artışının lokomotifi oldu. ABD’de milyarder serveti %18 artarak 6,9 trilyon dolara çıktı. Çin’de ise servet artışı %22’yi aştı. Buna karşılık Avrupa’da artış daha sınırlı kaldı.

Ancak servet artışı kadar dikkat çeken bir başka başlık da “miras” oldu. 91 yeni zengin, miras yoluyla milyarder oldu. Önümüzdeki 15 yılda en az 5,9 trilyon dolarlık servetin devredilmesi bekleniyor. Bu, modern tarihin en büyük servet transferlerinden biri anlamına geliyor.

En büyük endişe ne?

Rapora göre milyarderlerin %66’sı tarifeleri, %63’ü büyük jeopolitik çatışma riskini, %59’u ise politika belirsizliğini önümüzdeki 12 ayın en önemli tehditleri arasında görüyor.

Özellikle Asya-Pasifik bölgesinde tarifelere yönelik endişe daha yüksek olurken, Amerika kıtasındaki milyarderler ise enflasyon ve jeopolitik riskleri öncelikli tehdit olarak değerlendiriyor.

Yatırım tercihleri nasıl değişiyor?

Kuzey Amerika hâlâ en cazip yatırım bölgesi olarak görülse de ilgi geçen yıla göre azaldı. Avrupa ve Asya-Pasifik’e yönelik beklentiler artıyor.

Milyarderlerin önemli bir kısmı gelişmekte olan ülke hisse senetlerine ve altyapı yatırımlarına ağırlık vermeyi planlıyor. Altın ve değerli metaller de portföy çeşitlendirmesinde öne çıkıyor.

Uzayan ömür, planlamayı zorlaştırıyor

Milyarderlerin %81’i 10 yıl öncesine göre daha uzun yaşayacağını düşünüyor. Bu beklenti, vasiyetlerin ve ofis yapılanmalarının yeniden düzenlenmesini gündeme getiriyor. Servetin yalnızca büyütülmesi değil, sürdürülebilirliği öncelikli hale geliyor.

Sonuç olarak servetler rekor kırsa da milyarderlerin zihni karışıyor. Büyümenin yerini risk, belirsizlik ve miras planlaması alıyor. Küresel ekonomide yön arayışı sürerken, süper zenginler için ana sorun artık kazanmak yerine korumaya dönüşüyor.