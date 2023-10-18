Shell, Katar’dan 27 yıl süre ile LNG satın alacak

Shell Plc, Katar’dan Hollanda’ya 27 yıllığına sıvılaştırılmış doğal gaz satın almayı kabul etti. Bu, Katar'ın Avrupa Birliği’nin (AB) yeşil hedeflerine rağmen 2050'den sonra Avrupa'ya fosil yakıt tedarik etmek için yaptığı ikinci büyük sözleşme oldu.

QatarEnergy 2026'dan başlayarak 27 yıl boyunca Rotterdam'ın Gate ithalat terminaline yılda 3,5 milyon ton kadar LNG teslim edecek. Bu, üreticinin Fransız TotalEnergies SE ile benzer bir sözleşme imzalamasından bir hafta sonra geldi.

Katar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi, "Bu anlaşmalar Katar'ın Avrupa'nın enerji taleplerinin karşılanmasına yardımcı olma ve enerji güvenliğini destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor." Dedi.