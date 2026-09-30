Shell ve ortaklarından Kanada'ya 33 milyar dolarlık LNG genişleme onayı

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Shell liderliğindeki ortak girişim, British Columbia eyaletinin Kitimat bölgesinde yer alan LNG Kanada tesisinin 2. Evre genişletme çalışmalarına yeşil ışık yaktı. Yapılacak 33 milyar Kanada doları tutarındaki devasa harcamayla tesise iki yeni sıvılaştırma treni dahil edilecek. Bu yatırımla birlikte tesisin yıllık ihracat kapasitesi 14 milyon tondan 28 milyon tona ulaşacak.

Üretimin 2030'lu yılların başında başlaması hedefleniyor

Dev projede yüzde 40'lık paya sahip olan Shell, kapasite artırımı sayesinde yıllık yaklaşık 6 milyon tonluk ek LNG akışı elde etmeyi planlıyor. Şirket, genişletilen tesisteki ticari faaliyetlerin 2030'lu yılların ilk diliminde tamamen başlamasını öngörüyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte tesis, dünya genelinde kendi kategorisindeki en büyük ikinci tesis unvanını kazanacak.

Küresel devlerin yer aldığı dev konsorsiyum

Kanada tarihinin en büyük özel sektör yatırımları arasında gösterilen ve ülkenin ilk büyük ölçekli LNG ihracat terminali olma niteliğini taşıyan projede uluslararası alanda tanınan birçok enerji devi yer alıyor. Ortak girişim çatısı altında Shell'in yanı sıra Malezya merkezli Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corp. ve Korea Gas Corp. bulunuyor.

Ülkenin küresel rekabet gücüne stratejik katkı

Söz konusu devasa yatırım kararı, Kanada'nın küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendirme stratejisinin en önemli ayaklarından biri olarak değerlendiriliyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkenin ekonomik potansiyelinin açığa çıkarılması, yeni istihdam olanaklarının yaratılması ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.