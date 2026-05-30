Siber tehditler küresel finansı çökertebilir mi? İngiltere’den ortak savunma çağrısı

Uluslararası para ağlarının birbirine sıkı sıkıya entegre olması, güvenlik açıklarını sistemik bir risk haline getiriyor. Yapay zeka destekli yeni nesil yazılımlar ve ticari casusluk araçlarının yaygınlaşması, merkez bankalarını her gün yüzlerce organize taarruzla karşı karşıya bırakıyor. Kritik sistemleri izleme ve veri manipülasyonu yapabilme kapasitesine sahip aktörlerin sayısı dünya genelinde hızla artarken, bu durum dijital suçlar ile jeopolitik hamleler arasındaki sınırları tamamen belirsizleştiriyor.

Dijital altyapılarda yeni tehdit boyutu

Mali sistemlerin uğradığı dönüşüm, risklerin boyutunu ve niteliğini de kökten değiştiriyor. Artık saldırılar sadece bireysel hesapları ya da tekil bankaları değil, doğrudan ülkelerin ekonomik mekanizmalarını ve para transfer hatlarını hedef alıyor. Tek bir büyük finans merkezine veya takas platformuna yapılacak başarılı bir müdahalenin, piyasalarda likidite krizine ve tedarik zincirlerinde domino etkisine yol açmasından endişe ediliyor. Sanal dünyada yaşanan bu tırmanış, koruma stratejilerinin de askeri bir disiplinle ele alınmasını zorunlu kılıyor.

Çok uluslu savunma kalkanının önemi

Reaktif koruma yöntemleri, sürekli evrilen tehditleri engellemede artık çaresiz kalıyor. Tehditleri sadece saldırı gerçekleştikten sonra tespit etmek yerine, saldırgan davranış kalıplarını önceden analiz eden veri modellerinin devreye alınması gerekiyor. Küresel standartlara dayanan simüle edilmiş sızma testleri ve ortak stres senaryoları, kuruluşların dayanıklılığını ölçmede kritik bir rol oynuyor. Dünya genelinde anlık istihbarat paylaşımı mekanizmaları kurulmadığı takdirde, ağlarda yaşanacak olası bir büyük kesintinin geri döndürülemez bir güven kaybına zemin hazırlayabileceği öngörülüyor.