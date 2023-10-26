Siemens Energy, devlet yardımı için hükümetle görüşüyor

Siemens Energy AG'den yapılan açıklamada, Siemens Energy'nin, büyük siparişler için garantilere erişim sağlamak amacıyla ortak bankalar ve federal hükümet de dahil olmak üzere çeşitli taraflarla ön görüşmeler yaptığı belirtildi.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı sözcüsü de Alman federal hükümetinin şirketle "yakın" ve "güvene dayalı görüşmeler" içinde olduğunu belirterek, görüşmeler devam ettiği için ayrıntılar hakkında bilgi vermedi.

Alman Wirtschaftswoche dergisinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ise Siemens Energy, Alman hükümetinden 2 yıl için en az 15 milyar euro destek istiyor.

Habere göre, Siemens Energy'nin akut likidite sorunları bulunmuyor. Söz konusu garantiler, Siemens Energy'nin bankadan projeler için aldığı kredileri daha pahalı hale getirmeyi veya kredilerin iptal senaryosunu engellemeyi amaçlıyor.

Siemens Energy, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Siemens Gamesa'daki arızalı türbinler ve karlı olmayan sözleşmelerle ilgili artan sorunlar nedeniyle bu yıl 4,5 milyar euro net zarar beklediğini duyurmuştu.

Öte yandan, kamu yardımı için görüşmelerin yapıldığı haberlerinin ardından Siemens Energy hisseleri yüzde 35 düştü. Siemens Grubu'nun hisseleri ise yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.