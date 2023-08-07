Siemens Energy'nin rüzgar türbini sorunlarının maliyeti arttı

Almanya merkezli enerji teknolojisi şirketi Siemens Energy, daha önceki açıklamasında parçaların arıza oranlarında önemli bir artış görülmesinden sonra iştiraki Siemens Gamesa'nın kurmuş olduğu türbinler ve ürün tasarımlarına yönelik geniş kapsamlı bir teknik inceleme başlatıldığını ve tahmini zararın 1 milyar Euro'yu aşabileceğini açıklamıştı.

Her ne kadar, şirketin yeni zarar tahmini UBS'in öngördüğü ve piyasadaki en olumsuz tahmin olan 5 milyar Euro'yu aşkın zararın altında olsa da, şirketin söz konusu işkolundaki geleceği hakkında şüphelere neden olabilir.

Şirket, söz konusu artan maliyetlerin Siemens Energy'nin 2023'teki net zararını altı kattan fazla artışla 4.5 milyar Euro'ya çıkartacağını ve yüksek talep nedeniyle henüz teslim edilmemiş siparişlerin üçüncü çeyrekte tarihi seviyeye çıktığını açıkladı.