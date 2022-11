Siemens’ten Endüstri İş Alanı’nda rekor kâr

Siemens, 2022 mali yılına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Siemens, 30 Eylül 2022 itibarıyla 4 endüstri iş alanında hem sipariş alımlarını hem de ciroda kayda değer bir şekilde artırdı.

Siemens’ten yapılan acıkamaya göre, şirket, 2022 mali yılında elektronik bileşen, hammadde ve lojistik alanlarındaki tedarik zinciri risklerine rağmen büyük kesintileri de önlemeyi başardı.

Şirketin performansından hissedarlar da fayda elde edecek. Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu, önceki yıl 4 euro olan hisse başı kar teklifini bu yıl için 4,25 euroya yükseltmeyi öneriyor. Bu teklif, Siemens'in 2022 mali yılındaki olağanüstü performansını ve şirketin ilerleyen dönemdeki gelişimine olan güçlü güvenini yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Roland Busch, Siemens'in 2022 mali yılında yine olağanüstü bir performans sergilediğini belirterek, "Endüstri İş Alanı'nda 10 milyar euroyu aşan, rekor düzeyde bir kara ulaştı. Stratejimizi başarıyla uygulayarak önemli bir pazar payı elde ettik ve yüksek değer artışı sağladık. Donanım ve yazılım ürünlerimize yönelik güçlü talep sürüyor. Buna, dijital iş ciromuzda beklediğimizin üstünde gerçekleşen artış da dahil. Çalışma arkadaşlarımız, son derece zorlayıcı geçen bu yılda harika katkılarda bulundular." ifadelerini kullandı.

Siemens AG CFO'su Ralf P. Thomas ise şunları kaydetti: "Siemens, istikrarlı olarak yüksek performans gösteren bir şirket. Endüstri İş Alanı'nda yeni bir kar rekorunun yanı sıra toplamda 8,2 milyar euroluk serbest nakit akışı da yarattık. Bu, 2022 mali yılı için yine mükemmel bir düzey. Bu güçlü performansımızdan hissedarlarımız da yararlanacaklar. Hisse başı payın 4,25 euroya yükselmesi, buna tekabül eden yüzde 4,2'lik hisse başı pay çıktısı, hızlanan hisse geri alımımız ve tedavüldeki hisse senetlerimizin sayısında meydana gelen düşüşle birlikte son derece cazip bir yatırım seçeneği olmayı sürdürüyoruz.”

Ciro kılavuzu aşıldı

Verilen bilgiye göre, Siemens, 2022 mali yılında cirosunu kur farkı ve portföy etkileri hariç karşılaştırma bazlı yüzde 8,2 artışla 72 milyar euroya yükseltti (2021 MY: 62,3 milyar euro). Böylece ciro büyümesi kılavuzunun üstüne çıktı (yüzde 6 ila 8). Siparişler karşılaştırma bazlı yüzde 17 artarak 89 milyar euroya ulaştı (2021 MY: 71,4 milyar euro). Sipariş satış oranı ise 1,24 seviyesinde gerçekleşti (2021 MY: 1,15). Bekleyen sipariş hacmi 102 milyar euro ile rekor kırdı.

Dijital iş alanı da hızla büyümeye devam etti ve yaklaşık yüzde 15 artışla 6,5 milyar euroya ulaştı (2021 MY: 5,6 milyar). Siemens, bu sayede daha önce ortalama yıllık yüzde 10 olarak duyurduğu büyüme oranını kayda değer ölçüde aştı.

Endüstri İş Alanı'nda kar yüzde 17 artışla 10,3 milyar euroya ulaşarak (2021 MY: 8,8 milyar euro) yeni bir rekor kırdı. Endüstri İş Alanı'nın kar marjı iyileşerek yüzde 15,1 oldu. Net gelir 4,4 milyar olarak gerçekleşti (2021 MY: 6,7 milyar euro). Bu düşüşün başlıca nedeni, 2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde şirketin Siemens Energy'de bulunan hissesiyle ilişkili 2,7 milyar euroluk nakit dışı değer düşüşü oldu. Buna karşılık gelen satın alma fiyat tahsisi muhasebesi öncesi asgari hisse başı kar 5,47 euro oldu (2021 MY: 8,32 euro). Siemens Energy hissesiyle ilişkili değer düşüklüğünün yarattığı yük hariç tutulduğunda ise 8,84 euro oldu.

8,2 milyar euro ile grup düzeyinde tüm devam eden ve sonlandırılmış operasyonlardan elde edilen serbest nakit akışı da yine bir önceki yılın rekor düzeyine ulaştı (2021 MY: 8,2 milyar euro). Endüstriyel İş Alanı'nda, 9,7 milyar euroluk serbest nakit akışı sağlandı (2021 MY: 9,8 milyar euro).

Dördüncü çeyrekte siparişler kayda değer bir artışla 21,8 milyar euroya ulaştı (2021 MY Q4: 19,1 milyar euro). Özellikle Akıllı Altyapılar ve Siemens Healthineers'ta güçlü büyüme gerçekleşti. Ciro da karşılaştırma bazlı yüzde 12 artışla 20,6 milyar euroya yükseldi. ( 2021 MY Q4: 17,4 milyar euro) Bu büyümeye tüm endüstri iş alanlarının katkısı olurken, iki haneli büyüme gösteren Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapılar en üst sırada yer aldı. 1,06 ile sipariş-satış oranı yine 1'in kayda değer ölçüde üstünde gerçekleşti.

2023 mali yılı için öngörüler

Siemens'in 2023 mali yılı için öngörüleri, jeopolitik gerilimin daha fazla artmayacağı ve COVID-19 kaynaklı güçlüklerin ve tedarik zinciri kısıtlamalarının da iyileşmeye devam edeceği varsayımına dayanıyor. Bu koşullar altında, şirketin özellikle kısa vadeli iş alanlarındaki yüksek bekleyen sipariş hacmi göz önünde bulundurularak Siemens endüstriyel iş alanlarının karlı büyümelerini sürdüreceklerini öngörüyor.

Siemens Grubu için şirketin kur farkı ve portföy etkilerinden arındırılmış karşılaştırma bazlı ciro artışı beklentisi yüzde 6 ila 9 aralığındayken, sipariş-satış oranı beklentisi yüzde 1'in üzerinde bulunuyor.