Sigorta devi Allianz Life'ın 1.1 milyon müşterisinin kişisel bilgileri çalındı

Siber korsanlar, Allianz Life'ın 1.1 milyondan fazla müşterinin ve çalışanların kişisel bilgilerini ele geçirdi.

Siber tehdit Allianz Life’ı vurdu

Have I Been Pwned adlı veri ihlali bildirim sitesine göre, ABD'li sigorta devi Allianz Life'ta Temmuz ayında yaşanan veri ihlali, bilgisayar korsanlarının 1.1 milyon müşterinin kişisel bilgilerini çalmasına olanak sağladı.

Sigorta devi doğruladı

Allianz Life veri ihlalini temmuz ayı sonlarında açıkladı ve bilgisayar korsanlarının 1.4 milyon müşterisinin "çoğunluğunun" ve çalışanlarının kişisel bilgilerini bulutta depolanan bir müşteri ilişkileri veritabanından çaldığını doğruladı. Allianz şu ana kadar ihlalden tam olarak kaç kişinin etkilendiğini teyit etmeyi reddetti.