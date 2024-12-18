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Şili’de Merkez Bankası enflasyona karşı uyardı

Şili Merkez Bankası faiz indirimini sürdürdü, enflasyon konusunda uyardı.

Haber Merkezi
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Şili’de Merkez Bankası enflasyona karşı uyardı
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Şili Merkez Bankası (BCC), üst üste üçüncü toplantısında da faiz oranını 25 baz puan indirdi ve kısa vadeli enflasyon zorlukları konusunda sert bir uyarıda bulunarak, gevşeme döngüsüne ara verilmesi ihtimalini artırdı.

BCC'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 5,25'ten yüzde 5,00'e çekildi. Piyasa beklentileri de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Şili'de faiz oranı 2023 yılının ortasında yüzde 11,25 seviyesinde bulunuyordu.

Açıklamada, politika yapıcılar enflasyon görünümünün daha da korkutucu hale geldiğini yazdı. Şili'nin tüketici fiyat dinamikleri, daha zayıf peso, artan elektrik tarifeleri ve "önemli" ücret artışlarını içeren daha yüksek işgücü maliyetleri gibi faktörlerden baskı altına girdi. Tüketici fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artış gösterdi.

Politika yapıcılar açıklamada, "Enflasyon için risk dengesi kısa vadede yukarı yönlü eğilimlidir, bu da dikkatli olma ihtiyacını vurgular." şeklinde uyarı yaptılar.

Kurul, önümüzdeki çeyreklerde daha fazla faiz indirimi fırsatını değerlendirmek için ekonomiyle ilgili bilgi toplayacaklarını açıkladılar.

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