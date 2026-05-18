Singapur yapay zeka çipleriyle ihracat rekoru kırdı

Dünya ticaretinin ve tedarik zincirlerinin en hassas barometresi olarak kabul gören Singapur ekonomisi, dış satımda son dönemin en agresif büyüme performanslarından birine imza atarak küresel piyasalarda kartları yeniden dağıttı. Nisan dönemine ait petrol dışı yurt içi ihracat verileri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.5 oranında net bir artış kaydedildiğini ortaya koyarak uluslararası finans çevrelerinde şaşkınlık yarattı. Ekonomi dünyasının en iyimser anketlerde bile yüzde 10.9 civarında öngördüğü büyüme tahminlerini adeta ezip geçen bu sert sıçrayış, ticaret hacmindeki genişleme trendinin ne denli güçlü olduğunu tescilledi. Üstelik bu son veri, bir önceki ay kaydedilen yüzde 15.3’lük genişleme grafiğinin de üzerine çıkılarak dış ticarette vitesin daha da artırıldığını net bir biçimde kanıtladı.

Aylık ivme ve yapay zeka lokomotifi

Dış ticaret sepetindeki bu tarihi genişleme sadece yıllık bazda kalmayıp, aylık dinamiklerde de kendisini hissettirdi ve ihracatın bir önceki aya göre yüzde 11 oranında net bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Bu olağanüstü performansın ana motorunu ve sürükleyici gücünü ise şüpheye yer bırakmayacak şekilde elektronik ürün grubu oluşturdu. Dünya genelinde teknoloji devlerinin ve küresel şirketlerin yapay zeka uygulamalarına yönelik başlattığı devasa altyapı yatırımları, Singapur üretimi ileri teknoloji bileşenlerine olan talebi zirveye taşıdı. Özellikle entegre devreler, mikro çipler, disk medya ürünleri ve yüksek performanslı kişisel bilgisayarlar bu kazanımlara doğrudan öncülük ederken, yapay zekanın tetiklediği bu küresel çip talebi şehir devletinin ihracat gelirlerini katlayarak artırmasını sağladı.

Tedarik zincirinde alternatifsiz konum

Küresel ekonomideki genel yavaşlama ve resesyon endişelerine meydan okuyan bu ihracat tablosu, Singapur’u uluslararası pazarda çok daha stratejik ve alternatifsiz bir konuma yükseltti. Teknoloji odaklı siparişlerin kesintisiz biçimde sürmesi, elektronik dışı sektörlerdeki dalgalanmaları da tamamen absorbe ederek genel ortalamayı yukarı taşımayı başardı. Yapay zeka yazılımları ve donanımlarına yönelik dünya genelindeki bu yoğun talep sönmediği müddetçe, nisan ayında zirve yapan sipariş yoğunluğunun yılın ikinci yarısında da katlanarak devam edeceği görüldü. Singapur'un tedarik zincirinde üstlendiği bu kritik rol, ülkenin küresel rekabet gücünü tahkim ederken, yakın gelecekteki makroekonomik büyüme hedeflerini de şimdiden garanti altına aldı.