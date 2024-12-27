Singapur'da borsaya kayıtlı şirket sayısı son 20 yılın en düşük seviyesine indi

FT'nin haberine göre, Singapur Borsası'ndaki şirket sayısı ekim ayında 617'ye gerileyerek Eylül 2004'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Yerli şirketlerin özellikle ABD gibi daha büyük ve daha yoğun işlem gören piyasalar başta olmak üzere yurtdışı borsalara yönelmesiyle bu rakam 2013 yılında 782'ye ulaştığından bu yana sürekli düşüş gösteriyor.

Güneydoğu Asya'nın en büyük kredi kuruluşu ve Singapur'un en değerli kamu şirketi olan DBS'nin yatırım bankası başkanı Clifford Lee, "Bu yılın kesinlikle bir dip noktası olmasını umuyorum. Bu, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesinin bir sonucudur" dedi.

2022'den beri Singapur'da bulunan Çinli hızlı moda şirketi Shein, kendisini İngiltere'nin en büyük halka açık şirketlerinden biri haline getirecek potansiyel 50 milyar GBP piyasa değeriyle Londra'da kote olmayı düşünüyor. Süper uygulama Grab ve e-ticaret grubu Sea de dahil olmak üzere Singapur'un en tanınmış işletmelerinden bazıları son yıllarda New York'ta halka açılmayı tercih etti.