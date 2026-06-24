Singapur'da düşen çekirdek enflasyon temmuz ayı kur müdahalesi beklentilerini zayıflattı

Küresel ticaretin ve okyanus lojistiğinin merkez üssü olan Singapur'un makroekonomik dinamikleri, dışsal şokların iç piyasaya geçişkenlik etkisini ölçmek adına kritik bir referans noktası sunuyor. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) son kırılımlar incelendiğinde; telekomünikasyon, teknoloji ve operasyonel hizmet maliyetlerinde yaşanan arz yönlü gevşemenin, genel fiyatlama davranışlarını sakinleştirdiği görülüyor. Hizmet enflasyonunun %1,3 seviyesine gerilemesi; gıda endeksindeki %1,8’lik ve özel ulaştırma kalemindeki %8,6’lık yukarı yönlü baskıların manşet veriyi domine etmesini engelleyerek genel fiyat istikrarını doğrudan destekliyor.

Nominal efektif döviz kuru yönetimi temmuz ayında operasyonel bir duraklamaya gidebilir

Klasik faiz mekanizmaları yerine para politikasını yerel para biriminin nominal efektif döviz kuru (NEER) bandı üzerinden yürüten Singapur Para Otoritesi, son dönemde jeopolitik riskleri gerekçe göstererek sıkı bir duruş sergilemişti. Yıllık enflasyon tahminini %1,5 ile %2,5 koridoru içinde tutmayı başaran ekonomi yönetimi için mevcut göstergeler, yeni bir kur müdahalesi ihtiyacının şimdilik ortadan kalktığı anlamına geliyor. Güçlü büyüme kaydeden ada ekonomisinin bu ılımlı enflasyon patikası sayesinde önümüzdeki ay kur parametrelerini değiştirmeyerek mevcut statükoyu koruyacağı öngörülüyor.

Küresel enerji fiyatlarındaki oynaklık orta vadeli tahminlerde yukarı yönlü risk yaratıyor

Mevcut fiyat dengelenmesine rağmen, dış ticarete tam bağımlı bu açık ekonominin yapısal riskleri orta vadeli analizlerde ihtiyatlı olmayı zorunlu kılıyor. Küresel tedarik hatlarındaki aksamaların ve enerji maliyetlerinin yerel üretim hatlarına gecikmeli yansıması, yılın ikinci yarısında sanayi girdilerinde yeni bir maliyet dalgası yaratma potansiyeline sahip. Nominal ücret artışlarındaki yavaşlama iç talebi baskılayarak çekirdek enflasyonu aşağıda tutsa da küresel arz zincirlerindeki kırılganlıklar Singapur’un ekonomi programında ana risk unsuru olarak izlenmeye devam edecek.