Sıra bekleme artık yeni bir iş! Saatte 20-40 dolar kazanç sağlıyor

Büyük şehirlerde, sıra beklemek başlı başına bir iş haline geldi. Restoran rezervasyonları, etkinlikler ve biletler için saatlerce sıra beklemek gerekiyor. Sıra beklemenin üstesinden gelmek için profesyonel sıra bekleyenler gig ekonomisinin büyüyen bir parçası haline geldi.

Nakit zengini, zamanı kısıtlı olanlar asistanlarını erken erişim için yıllardır önce gönderiyordu. Ama artık görev platformları üzerinden müşterilerle buluşan sıra bekleyiciler, istedikleri saatten itibaren sıraya giriyor.

Saatte 20-40 dolar kazanç

Zamanından çok parası olan kişiler için birkaç değerli saatten tasarruf etmenin kolay bir yolu olarak görülen bu uygulamada çok fazla insan iş alıyor. Business Insider’ın haberine yeni işe talep arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Sıra bekleyiciler saatte 20-40 dolar kazanabiliyor.

Özellikle duruşmalar için sıkça kullanılıyor

Özel restoranlarda sıra bekleyenler en az 2 saatini harcamak zorunda kalıyor. Broadway biletleri için soğuk havada 6 saat bekleyenler bile var.

Özellikle ABD Yüksek Mahkemesi duruşmalarında bu uygulama sıklıkla kullanıyor. Duruşmalara yalnızca ilk 50 kişi içeri alındığından avukatlar ve aktivistler bu hizmeti sıkça kullanıyor.

Lüks mü, haksızlık mı?

Uygulama bazıları için hayat kurtarıcı bir hizmet. Özellikle yaşlılar, fiziksel engelliler veya aşırı yoğun iş insanları için büyük kolaylık olarak görülüyor. Bazı kişiler ise "haksızlık" diyor.