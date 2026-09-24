SNB Başkanı Schlegel franktaki düşüş sonrası müdahale sinyali verdi

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SNB para politikasına ilişkin yeni mesajlar verdi. SNB Başkanı Martin Schlegel, 24 Eylül 2026 tarihinde yaptığı değerlendirmede İsviçre frangındaki son hareketlere değindi. Frangın son haftalarda değer kaybettiği görüldü.

SNB'nin döviz piyasasındaki dalgalanmayı yakından izlediği ifade edildi. Özellikle frangtaki zayıflamanın enflasyon görünümü ve finansal koşullar üzerindeki etkisinin takip edildiği kaydedildi. Bu süreçte fiyat istikrarını korumaya yönelik duruşun sürdüğü aktarıldı.

Franktaki zayıflama mercek altında

SNB'nin franktaki değer kaybını dikkatle izlemeye aldığı belirtildi. Frangın zayıflamasının ithalat fiyatları üzerinden enflasyon baskısı yaratabildiği biliniyor. Bu nedenle SNB'nin kurdaki hareketleri para politikası aktarımı açısından önemli gördüğü ifade edildi.

Müdahale seçeneğinin masada tutulduğu vurgulandı. Gerekli görülmesi halinde döviz piyasasında aktif olunabileceği ve frangı destekleyici adımlar atılabileceği kaydedildi. Piyasada bu açıklama, SNB'nin kurdaki oynaklığa karşı toleransının düşük olduğu şeklinde yorumlandı.

Aralık ayı faiz kararı verilere bağlı olacak

Para politikasının geleceğine ilişkin de mesaj verildi. Aralık ayında alınacak faiz kararının açıklanacak yeni verilere göre şekilleneceği belirtildi. Enflasyonun seyri, ekonomik aktivite ve döviz piyasasındaki gelişmelerin birlikte değerlendirileceği aktarıldı.

Öte yandan SNB'nin veri odaklı yaklaşımını sürdürdüğü ifade edildi. Önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon ve büyüme verilerinin, politika duruşu için belirleyici olacağı kaydedildi.