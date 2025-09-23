SOCAR, İtalyan akaryakıt devini almak için anlaşmaya vardı

  1. Ekonomim
SOCAR, İtalyan akaryakıt devi Italiana Petroli'yi (IP) satın almak için anlaşmaya vardı. Bu adım Azerbaycan'ın bölgedeki enerji çeşitliliğini artıracak.

SOCAR, İtalya'nın en büyük akaryakıt istasyonu ağlarından biri olan Italiana Petroli'yi (IP) satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bu stratejik hamle, SOCAR'ın Avrupa enerji piyasasındaki varlığını önemli ölçüde genişletecek ve Azerbaycan'ın bölgedeki enerji çeşitliliğini artıracak.

Brachetti Peretti ailesi ile imzalar atıldı

Bakü'de düzenlenen uluslararası yatırım forumunda gerçekleşen imza töreniyle resmiyet kazanan anlaşma, geçtiğimiz hafta Reuters kaynaklarının belirttiği ancak mali detaylarını açıklamadığı bilgileri doğrular nitelikte. Satıcının, İtalya'nın Brachetti Peretti ailesi olduğu ve IP için yaklaşık 2,5 milyar avroluk bir işletme değeri aradığı daha önce belirtilmişti.

IP artık SOCAR'a geçiyor

SOCAR Başkanı Rovşan Necaf, yaptığı açıklamada, "Bu satın alma, SOCAR'ın Avrupa enerji pazarındaki varlığını genişletmede önemli bir kilometre taşıdır ve Azerbaycan ile İtalya arasındaki ikili ekonomik ve enerji ilişkilerini güçlendirme taahhüdümüzü yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı. 90 yılı aşkın bir süre önce kurulan IP, artık yeni bir sahipliğe geçiyor.

IP'nin akaryakıt istasyonları ve 2 rafinerisi var

IP'nin 4 bin 500'den fazla akaryakıt istasyonu, toplamda yaklaşık 10 milyon ton/yıl kapasiteli iki rafinerisi bulunuyor. Anlaşmanın gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.

