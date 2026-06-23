Societe Generale: Küresel ekonomide politika hatası riski yüksek

Societe Generale, ABD ile İran arasında çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat zaptına rağmen önemli anlaşmazlıkların ileride yapılacak görüşmelere bırakıldığını ve enerji fiyatlarındaki düşüşe karşın belirsizliğin sürdüğünü bildirdi.

Bankanın 22 Haziran 2026 tarihli ekonomik görünüm raporunda, tüketicilerin dayanıklılığının yükselen manşet enflasyon, zayıflayan iş gücü piyasaları ve yüksek faizler nedeniyle giderek daha kırılgan hâle geldiği belirtildi.

Yapay zekâ yatırımlarının da yüksek maliyetler ve sıkılaşan finansman koşullarıyla sınandığı kaydedildi. Sektörde yatırımların devam etmesi beklenirken, büyüme hızının önümüzdeki dönemde yavaşlayabileceği öngörüldü.

Raporda Avrupa'nın dayanıklılık ve rekabet gücü açığını kapatarak önemli bir büyüme potansiyeli yaratabileceği, ancak siyasi irade eksikliğinin ilerlemeyi sınırladığı ifade edildi.

Faiz artırımları ne zaman terse döner?

Enflasyonist etkinin geçici olmasının beklendiği belirtilirken, yüksek tahvil getirilerinin finansal koşulları sıkılaştırması nedeniyle politika hatası riskinin güçlü olduğu vurgulandı. Societe Generale, Avrupa Merkez Bankasının faiz artırımlarını 2027 yılı başına doğru geri çevirmesini beklediğini bildirdi.

El Nino koşullarının ortaya çıktığına dikkat çekilen raporda, bazı büyük meteoroloji kuruluşlarının "çok güçlü" bir El Niño uyarısı yaptığı aktarıldı. Gıda fiyatlarının, özellikle gıdanın tüketici sepetinde yüksek paya sahip olduğu gelişmekte olan ülkelerde enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.

Siyasi risklerin de finansal piyasaların gündeminde daha fazla yer alacağı öngörüldü. Kasım 2026'daki ABD ara seçimleri ile 2027 ilkbaharında yapılması planlanan Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi başlıca riskler arasında gösterildi.