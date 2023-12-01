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Societe Generale'nin minimum sermaye zorunluluk oranı yükseldi

Avrupa Merkez Bankası, Societe Generale'nin minimum sermaye zorunluluğu oranını yükseltti.

Haber Merkezi
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Societe Generale'nin minimum sermaye zorunluluk oranı yükseldi
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Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale. Bankası (ECB), denetimsel inceleme ve değerlendirme sürecinin (SREP) bir parçası olarak Banka için asgari sermaye gerekliliklerini yükselttiğini bildirdi.

Fransa'nın borsada işlem gören üçüncü büyük bankası olan SocGen'den yapılan açıklamada, ECB'nin 2024 yılı için en sıkı ödeme gücü ölçütü olan Ortak Özkaynak Tier 1 (CET1) için minimum eşiği bir yıl önceki %9,36'dan %10,22'ye yükselttiği belirtildi.

Yeni gereklilik 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor.

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