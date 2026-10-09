SoftBank, Körfez ülkelerinden 100 milyar dolar toplamayı hedefliyor

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Deniz GÜLDAĞ

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre,

Japon teknoloji devi Softbank’ın lideri Masayoshi Son, son haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere körfez ülkelerinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak aynı kaynaklar, bölgedeki yatırımcılarla yürütülen görüşmelerin başarılı olup olmayacağının henüz kesin olmadığını belirtti.

Japon teknoloji grubunun kurucusu Masayoshi Son, toplanacak yatırımlarla bazı şirketleri satın alacak ve bu şirketlerin faaliyetlerini yapay zeka kullanarak geliştirecek yeni bir fon kurmayı planlıyor.

Son’un halka arz etmeyi hedeflediği SoftBank’ın robotik yapay zeka şirketi Roze’un da bu süreçte önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

SoftBank yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmadı.