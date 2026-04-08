SoftBank’ın yapay zeka vizyonuna Avrupa’dan finansal destek: Tarihi tahvil planı masada

Teknoloji dünyasının oyun kurucusu SoftBank, rotasını Japonya ve Amerika’dan sonra Avrupa’nın derin likidite havuzuna kırdı. Şirket, yapay zeka ekosistemini baştan aşağı değiştirecek projelerine yakıt sağlamak amacıyla ilk kez Euro cinsi borçlanma enstrümanlarını kullanmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, küresel finansın dev isimleri olan JPMorgan, BNP Paribas, Citi ve Mizuho’yu yetkilendiren teknoloji devi, yatırımcıları ikna etmek için Asya ve Avrupa turuna çıkıyor.

40 milyar dolarlık yapay zeka satrancı

Bu finansal manevranın arka planında, SoftBank Group’un kurucusu Masayoshi Son’un teknoloji tarihindeki en büyük bahislerinden biri yatıyor. Grup, özellikle OpenAI ile olan bağlarını güçlendirmek ve yapay zekanın 'Stargate' gibi fiziksel altyapılarını kurmak için 40 milyar dolara varan devasa bir kredi paketini radarına almış durumda. Planlanan Euro tahvil satışı, bu devasa finansman zincirinin halkalarından biri olarak, grubun nakit gücünü Euro bölgesindeki yatırımcılarla çeşitlendirmesini sağlayacak.

Güçlü talep beklentisi ve stratejik vadeler

SoftBank, bu ihraçta yatırımcılara 6 ve 10 yıl vadeli iki seçenek sunmayı hedefliyor. Şirketin geçtiğimiz yıl ABD pazarındaki tahvil denemesinde gördüğü yedi katlık rekor talep, Avrupa çıkarması için de büyük bir özgüven kaynağı oluşturuyor. Sabit faizle kurgulanması beklenen bu tahviller, SoftBank’ın borç profilini daha sürdürülebilir ve küresel bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Telekomdan global teknoloji üssüne

Bir dönem sadece bir mobil operatör olarak bilinen SoftBank Corp., artık yapay zeka operasyonları ve finansal teknolojileriyle bambaşka bir kimliğe büründü. Avrupa piyasalarına giriş planı, bu yeni kimliğin küresel arenadaki en büyük testi olacak. Yatırımcı görüşmelerinin ardından netleşecek olan satış miktarı, SoftBank’ın yapay zeka devrimindeki finansal hareket alanını da belirleyecek.