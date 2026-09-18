SoftBank'tan 450 milyon dolarlık yapay zeka hamlesi
Japon teknoloji devi SoftBank, yapay zeka tarafındaki yeni yatırım dalgası öncesi finansman tarafını sağlama aldı. Grup, mevcut kredi imkanına 450 milyon dolarlık ek limit ekledi.
SoftBank tarafından yapılan artırım, grubun likidite pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. 450 milyon dolarlık ek limitle birlikte şirketin toplam kredi kapasitesi yükselirken, finansman esnekliği de arttı.
Artırımın, grubun önümüzdeki dönemde planladığı yapay zeka odaklı yatırımlar için kaynak yaratma amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Odak noktası yapay zeka
Son dönemde yatırım stratejisini yapay zeka ekosistemine kaydıran SoftBank, çip üretimi, veri merkezi altyapısı ve üretken yapay zeka uygulamalarına odaklanıyor.
Şirketin yatırım kolu Vision Fund, ABD ve Asya merkezli yapay zeka girişimlerindeki pozisyonlarını büyütüyor. Kredi hattındaki genişleme, bu alandaki yeni yatırımların finansmanında kullanılacak.
Yeni satın alma beklentisi
Piyasalarda SoftBank'ın kredi limitini artırması, olası büyük ölçekli satın alma veya stratejik ortaklık hazırlığı olarak değerlendiriliyor.
Grubun borçlanma kapasitesini artırarak büyüme stratejisi izlemesi, teknoloji şirketleri arasında yaygınlaşan bir model olarak öne çıkıyor. Yapay zeka alanındaki yatırım iştahının sürmesi halinde ek finansman adımlarının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.