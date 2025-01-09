Son 44 yılın en pahalılarından: Afet kayıpları giderek artıyor!

Almanya merkezli reasürans şirketi Munich Re’nin açıkladığı yıllık doğal afet raporunda, 2024’te doğal afetlerin dünya genelinde 140 milyar dolarlık kısmı sigortalı olmak 320 milyar dolarlık ekonomik kayba sebep olduğu görüldü.

Munich Re yerbilimcilerinin hesaplamalarına göre, bu rakamlar geçen yılların enflasyona göre düzeltilmiş ortalama değerlerinden oldukça üstünde yer alıyor.

Yıllık doğal afet kayıplarının 30 yıllık ortalaması 181 milyar dolar seviyesinde olurken, 10 yıllık ortalaması ise 236 milyar dolar seviyesine çıkıyor. Raporda, “Sigortalı kayıplar açısından 2024 en pahalı üçüncü yıl oldu” denilirken, toplam kayıplar açısından ise 1980'den beri en maliyetli beşinci yıl oluyor.

Can kayıpları ortalamanın altında kaldı

Seller, orman yangınları ve şiddetli fırtınalar gibi yoğun olmayan afetlerden kaynaklanan kayıpların toplamı geçen yıl 136 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl, doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların yüzde 93'ü hava felaketleri nedeniyle gerçekleşti. 2024'te yaklaşık 11 bin kişi hayatını doğal afetler nedeniyle kaybederken, bu sayı ise ortalamadan oldukça altında kaldı.

Helene 56 milyar dolarlık kayba yol açtı

2024 eylül ve ekim aylarında ABD'yi peş peşe vuran Helene ve Milton kasırgaları geçen yılın en yıkıcı felaketleri olurken, Helene, 16 milyar doları sigortacılar tarafından karşılanmak üzere 56 milyar dolarlık kayıp 2024’ün en büyük zararına yol açan doğal afeti oldu.

Munich Re Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Blunck, rapora yönelik değerlendirmesinde, iklim değişikliğinin yıkıcı güçlerinin giderek daha belirgin hale geldiğini belirterek, “Toplumların daha şiddetli hava felaketlerine hazırlanmaları gerekiyor” dedi.