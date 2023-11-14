Son dakika... ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD ekim ayı enflasyon verisi açıkladı. Buna göre ülkenin enflasyonu, aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık yüzde 0,1 yükselmesi ve yıllık yüzde 3,3 olması yönündeydi.

Eylül ayında enflasyon yüzde 0,4 artmış; yıllık enflasyon ise, yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası açısından daha önemli olan çekirdek enflasyon da beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon, ekim ayında yüzde 0,2 artarken, yıllık gerçekleşme ise yüzde 4 oldu. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 4,5 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 arttı.

Ekim ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.