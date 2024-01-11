Son dakika... Haftanın en kritik verisi açıklandı: Beklentileri aştı

ABD ekonomisinin Aralık 2023 enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Piyasa beklentisi ülke enflasyonunun, aylık yüzde 0,2; yıllık olarak ise yüzde 3,2 olması yönündeydi.

Enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı en önemli verilerden biri olduğu için oldukça kritik.