Son dakika... ABD'de enflasyon sürpriz yaptı
Son dakika haberi... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Kritik veri sonrası piyasalar hareketlenirken; piyasa işlemcilerinin bir sonraki Fed faiz indirimi beklentileri eylül ayından aralık ayına ötelendi.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 2,9 yönündeydi.
Aylık bazda da tüketici fiyatları beklentileri aştı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyordu; ancak ABD'de ocak ayında enflasyon yüzde 0,5 arttı.
Çekirdek enflasyon beklentilerin altında geldi
Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.
Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık yüzde 1,0 arttı; gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,5 arttı.
Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 düşüş gösterdi.
Piyasalar ne tepki verdi?
Dolar endeksi, beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verileri sonrası yükselişe geçti. Dolar endeksi, son olarak yüzde 0,5 artışla 108,44 seviyesine çıktı.
Altının ons fiyatı, kritik karar öncesi 2877 dolardan işlem görürken, veri sonrası 2864 dolara kadar geriledi.
ABD'de 2 yıllık tahvil faizi 8,8 baz puan artarak yüzde 4,376 seviyesine tırmanırken; 10 yıllık ABD tahvil faizi 6,1 baz puan artarak yüzde 4,602 seviyesine yükseldi.
ABD enflasyon verisinin ardından piyasa işlemcileri, bir sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerini eylül ayından aralık ayına öteledi.