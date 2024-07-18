Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayı toplantısını gerçekleştirirken, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Buna göre banka, temmuz toplantısında refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’de tuttu.

"Enflasyon hedefe dönmesi için kararlıyız"

ECB açıklamasında gelen bilgilerin Yönetim Konseyi'nin orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde desteklediği belirtildi.

Para politikasının finansman koşullarını kısıtlı tuttuğu belirtilen açıklamada, "Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır" denildi.

Yönetim Konseyi'nin belirli bir faiz oranı patikasını önceden taahhüt etmediği belirtildi.

Bu yıl iki indirim bekleniyor

Euro Bölgesi'ndeki enflasyon ve ücret artışının yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle ECB'nin bir sonraki adım konusunda daha temkinli olması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar ECB'nin yılın geri kalanında iki, gelecek yılın sonuna kadar beş faiz indirimine gitmesini fiyatlıyor.