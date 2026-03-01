Son dakika! BAE, borsayı geçici olarak kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan resmi duyuruda, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ve Dubai Finansal Pazarı’nda işlemlerin geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Kararın Pazartesi ve Salı günlerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki askeri gerilimin artması nedeniyle piyasa güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Bu kapsamda her iki borsada da söz konusu tarihler boyunca alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Gerilim piyasaları etkiledi

Kararın, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik saldırılarının ardından İran’ın Abu Dabi ve Dubai’ye düzenlediği misilleme saldırıları sonrasında alındığı bildirildi. Güvenlik risklerinin yükselmesi üzerine finansal istikrarın korunması için tedbir uygulandığı kaydedildi.

Körfez piyasalarında dikkatler gelişmelere çevrildi

Körfez bölgesinin önde gelen finans merkezleri arasında yer alan Abu Dabi ve Dubai’de işlemlerin durdurulması, uluslararası yatırımcıların bölgeye yönelik pozisyonlarını da doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı. Yetkililer, piyasa güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.