Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı ve faizi dördüncü kez 22 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven duyana kadar hedef aralığını azaltmanın uygun olması beklenmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Fed, politika açıklamasında "İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik riskler daha iyi bir dengeye doğru ilerliyor" dedi ve ekonomik görünümdeki değişikliklerin hedef aralığında nasıl "ayarlamalar" yapabileceğini özetledi. Aynı zamanda Fed, görünümündeki değişimin faiz indiriminin yakın olduğu anlamına gelmemesi gerektiğinin sinyalini verdi. Açıklamada, "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını düşünmüyor" denildi.