Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizinde hedef aralığı piyasa beklentileri dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tuttu ve faizi beşinci kez 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

Kararla birlikte Fed yetkilileri, Mart 2020'de COVID salgınının ilk günlerinden bu yana ilk kez 2024 yılı sonuna kadar üç çeyrek puanlık kesinti yapılacağını açıkladı.

Mevcut federal fon faiz oranı 23 yıldan uzun bir süredir görülen en yüksek seviyede. Bu oran, bankaların gecelik krediler için birbirlerinden ne kadar ücret alacaklarını belirlemekle birlikte, birçok tüketici borcunu da etkiliyor.

Üç kesintiye ilişkin görünüm, FOMC'yi oluşturan 19 yetkilinin anonim tahminlerinin yakından izlenen bir matrisi olan Fed'in "nokta grafiğinden" geldi. Grafik, hamlelerin zamanlamasına ilişkin herhangi bir gösterge sunmuyor.

Ekonomik Projeksiyonlar açıklandı

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu'na göre, 2024 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e çıkarıldı. Fed yetkililerinin 2025 yılı için GSYH beklentisi yüzde 1,8'den yüzde 2,0'ye, 2026 yılı için beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 2,0'ye yükseldi. Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 3,2 büyüdü. GSYH ile ilgili final sonuçları 20 Mart'ta açıklanacak.

İşsizlik beklentisi bu yıl için geriledi

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, önümüzdeki yıl için değiştirmedi.

Buna göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,0'e çekildi, 2025 yılı için yüzde 4,1 olarak bırakıldı. 2026 yılı tahmini yüzde 4,1'den yüzde 4,0'e revize edilirken, uzun dönem için yüzde 4,1 olan beklentiler aynı kaldı.

ABD'de Şubat ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,9 olarak açıklandı.

2024 için faiz tahmini değişmedi

Fed yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahmini değişmezken, gelecek iki yıl için yükseldi.

Bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 4,6'da kalırken, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, 2026 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltildi. Yetkililer, uzun dönem için yüzde 2,5 olan tahminlerini de yüzde 2,6'ya çıkardı.

Çekirdek PCE beklentilerini yükseldi

Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarken, gelecek yıl beklentisi yüzde 2,2, 2026 yılı beklentisi yüzde 2,0 olarak korundu.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 2,4'te bırakırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkardı. 2026 yılı ve uzun dönem için yüzde 2,0 olan beklentiler değişmedi.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

Piyasalar ne tepki verdi?

Fed'in bu yıl için üç faiz indiriminin hala hazır olduğunu belirtmesinin ardından küresel borsa endeksleri yükselişe geçti.

Ons altın, Fed kararları sonrası yükselişe geçerken; Başkan Powell'ın açıklamaları ile birlikte yüzde 1 artarak 2179 dolara kadar tırmandı.

Dolar endeksi, ilk tepki olarak yatay bir seyir izlerken; Powell'ın konuşmasıyla beraber yüzde 0,25 düşüşle 103,57'ye geriledi.

Euro/dolar paritesi ise, 1,0917 seviyesine kadar yükseldi.

Fed'in ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,257'ye geriledikten sonra; yüzde 4,297 seviyesine geri toparlandı.

Bitcoin fiyatları ise, Fed sonrası dalgalanırken; Powell'ın açıklamaları sonrası 65 bin 476 dolara kadar çıktı.

Dolar/TL paritesinde yatay seyir devam ederken; gram altın fiyatı, ons altındaki yükselişle 2273 liraya kadar yükseldi.