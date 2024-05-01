Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizinde hedef aralığı piyasa beklentileri dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tuttu ve faizi altıncı kez 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

Karar metninde şu ifadeler öne çıktı:

Enflasyon yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir şekilde hareket edene kadar faiz indirimi yok.

Haziran'dan itibaren bilanço küçültmenin yavaşlamasını planlıyoruz.

Hazine kağıdı varlıklarının azaltımını aylık 60 milyar dolardan 25 milyar dolara indireceğiz.

Mortgage destekli menkul kıymetlerin azaltımı 35 milyar dolar olarak devam edecek.