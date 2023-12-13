Son dakika haberi... Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın kilitlendiği yılın son faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı ve faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

Piyasalar, Fed Başkanı Powell’ın TSİ 22.30’da gerçekleşmesi beklenen basın toplantısını takip edecek. Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Faiz toplantısı sonrası açıklama şöyle:

Politika yapıcılar eylül projeksiyonları ile karşılaştırıldığında 2024'te zayıf GSYH büyümesi ve aynı işsizlik oranını bekliyorlar. Veriler ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte güçlü şekilde yavaşladığına işaret etti.

Herhangi bir ek politika sıkılaştırma ihtiyacının belirlenmesinde bir dizi ekonomik faktörü hesaba katacağız.

Sıkı finansal şartlar ve kredi şartlarının ekonomik aktvite , istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık, ancak etkinin büyüklüğü belirsiz olmaya devam ediyor.

Fed'in makroekonomik projeksiyonları

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminini bu yıl için yukarı, gelecek yıl için tahminini aşağı yönde revize etti. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2023 yılı GSYH beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 2,6'ya çıkarıldı.

Fed yetkililerinin gelecek yıl için GSYH beklentisi yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirirken, 2025 yılı için beklentisi yüzde 1,8 olarak kaldı, 2026 yılı beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a yükseltildi.

Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.