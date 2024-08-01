Son dakika... İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) çekişmeli geçen Para Politikası Komitesi toplantısının ardından faizi 16 yılın en yüksek seviyesinden düşürdü. BoE, faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 5'e indirdi.

Para Politikası Komitesi kararı beklendiği gibi 5-4'lük bir çoğunlukla alabildi. Karara öncülük eden Başkan Andrew Bailey, BoE'nin Para Politikası Komitesi'nin ileriye dönük olarak temkinli hareket edeceğini söyledi.

Bailey yaptığı açıklamada “Enflasyonun düşük kalmasını sağlamamız ve faiz oranlarını çok hızlı ya da çok fazla düşürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Haziran ayında BoE 7'ye 2 oyla faizleri sabit tutma kararı almıştı.

Enflasyonun 2026'da yüzde 2'lik hedefe dönmesi bekleniyor

BoE, enerji fiyatlarında geçen yıl yaşanan sert düşüşlerin etkisinin azalmasıyla manşet enflasyonun yılın son çeyreğinde yüzde 2,75'e yükselmesini, 2026'nın başlarında yüzde 2'lik hedefine dönmesini ve daha sonra bu oranın altına inmesini bekliyor.

Yaklaşık yüzde 6'lık ücret artışı, BoE'nin yüzde 2'lik enflasyonla tutarlı olarak gördüğü oranın neredeyse iki katı ancak merkez bankasının beklentileri doğrultusunda yavaşlıyor.

BoE, İngiltere ekonomisinin bu yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü büyümeyi yansıtarak, önceki tahmini olan yüzde 0,5'ten revize ederek bu yıl yaklaşık yüzde 1,25 oranında genişleyeceğini düşünüyor.

Tahminler, yüksek faiz oranlarının büyüme üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi nedeniyle işsizliğin bir miktar artacağını ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltacağını gösteriyor. Ancak BoE, enflasyon baskılarının daha kalıcı olabileceği ve enflasyonu ana tahmininden daha uzun süre hedefin üzerinde tutabileceği riskini kabul etti.