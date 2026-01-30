Son dakika... Trump, Fed başkanlığı için adayını resmen açıkladı: 'O tam da bu rol için biçilmiş kaftan'

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkan adayını açıkladı. Yeni başkan adayı beklendiği gibi Kevin Warsh oldu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. ABD Başkanı Trump, "Kevin Warsh'ı Fed Yönetim Kurulu Başkanı olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

Warsh'ın halihazırda Hoover Enstitüsü'nde ekonomi uzmanı ve Stanford Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptığını belirten Trump, aynı zamanda Duquesne Family Office şirketinde Stanley Druckenmiller'in ortağı olduğunu aktardı.

Trump, Warsh'ın Stanford Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldığını belirterek, ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yaptığını kaydetti.

Warsh'ın İngiltere Merkez Bankası'na Birleşik Krallık'ta para politikasının yürütülmesinde reformlar öneren bağımsız bir rapor da sunduğuna işaret eden Trump, parlamentonun rapordaki önerilerini kabul ettiğini aktardı.

Trump, Warsh'ın 35 yaşında Fed'in en genç yönetim kurulu üyesi olduğunu anımsatarak, 2006'dan 2011'e kadar Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını, Fed'in G-20 temsilcisi ve yönetim kurulunun Asya'daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomiler temsilcisi görevlerinde bulunduğunu belirtti.

Warsh'ın ayrıca Kurulun faaliyetlerini, personelini ve mali performansını yönetip denetleyerek "idari yönetim kurulu üyesi" olarak görev yaptığını belirten Trump, Yönetim Kurulu'na atanmadan önce de 2002-2006 yıllarında dönemin ABD Başkanı'nın Ekonomi Politikaları Özel Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev aldığını kaydetti.

Trump, daha önce ise Warsh'ın New York'ta Morgan Stanley'nin Birleşme ve Satın Alma Departmanı'nda Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak çalıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kevin'i uzun süredir tanıyorum ve onun tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok. Bunun ötesinde, o tam da bu rol için biçilmiş kaftan ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak. Tebrikler Kevin."

Trump'ın aday gösterdiği Warsh'ın Fed başkanlığı görevine gelebilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında doluyor. Trump, 2017'de Powell'ı Fed'in başına getirmiş, ancak bu yıl faiz oranlarını yeterince hızlı düşürmediği için onu sık sık eleştirmişti.

Trump'ın aday gösterdiği Warsh, parasal genişlemeye karşı duruşuyla biliniyor.

Kevin Warsh kimdir?

Kevin M. Warsh, 24 Şubat 2006 tarihinde ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine yemin ederek göreve başladı. Warsh, 31 Mart 2011 tarihinde bu görevden ayrıldı.

New York eyaletinin Albany kentinde doğan Warsh, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi’nde kamu politikaları alanında, ekonomi ve istatistik ağırlıklı olarak tamamladı ve 1992 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Ardından Harvard Hukuk Fakültesi’nde hukuk, ekonomi ve düzenleyici politika arasındaki kesişime odaklanan çalışmalar yaptı ve 1995 yılında hukuk diplomasını aldı. Ayrıca Harvard Business School ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management’ta piyasa ekonomisi ve borç sermaye piyasaları alanlarında dersler aldı.

Warsh, 1995 yılında New York’ta Morgan Stanley & Co.’nun birleşme ve satın almalar (M&A) bölümünde göreve başladı. Ayrıca sermaye piyasası işlemlerinin yapılandırılmasına katkı sağladı ve sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senedi finansman süreçlerinde rol aldı.

Şubat 2002’de Morgan Stanley’deki başkan yardımcısı ve icra direktörü görevinden ayrılan Warsh, ABD Başkanı George W. Bush yönetimine katıldı. Başkanın ekonomi politikaları konusunda özel asistanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi’nde icra sekreteri olarak görev yaptı. Bu dönemde Warsh, özellikle sermaye piyasalarındaki fon akımları, menkul kıymetler, bankacılık ve sigorta alanlarında ABD ekonomisine ilişkin konularda başkana ve üst düzey yönetim yetkililerine danışmanlık verdi.

Başkan Bush, Warsh’ı 2006 yılında Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdi. Görev süresi boyunca Warsh, Fed’in G-20 nezdindeki temsilcisi olarak görev yaptı ve Asya’daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerle ilişkilerde özel temsilci rolünü üstlendi.

Warsh, Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nde seçkin misafir araştırmacı görev yapıyor ve aynı üniversitenin İşletme Fakültesi’nde ders veriyor. Ayrıca çeşitli şirketlere danışmanlık yapan Warsh, United Parcel Service (UPS) yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.