Sony Financial: Japonya Merkez Bankası bu yıl iki faiz artışı yapabilir

Sony Financial ekonomisti Masaaki Kanno, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) bu yıl iki kez faiz artırabileceğini söyledi. Kanno’nun temel senaryosuna göre, haziran ve aralık aylarında 25 baz puanlık artış bekleniyor. Haziran’daki artışın nisan ayına çekilme ihtimali de bulunuyor.

2027’de iki ek artış öngören Kanno, politika faizinin 1,75% seviyesine ulaşacağını belirtti. Bu senaryoya yüzde 55 olasılık tanıdığını ifade eden ekonomist, “Finansal koşullar muhtemelen destekleyici kalacak çünkü politika faizi tahmin dönemi boyunca enflasyon oranının altında seyredecek” dedi.