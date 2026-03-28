Sony, PlayStation 5'e büyük zam yaptı! İşte yeni zamlı fiyatlar...

Sony'nin açıklamasına göre standart PS5'in fiyatı 549,99 dolardan (yaklaşık 24 bin 500 lira) 649,99 dolara (yaklaşık 29 bin lira) çıkacak.

PS5 Digital 499,99 dolardan (yaklaşık 22 bin 200 lira) 599,99 dolara (yaklaşık 26 bin 700 lira), PS5 Pro ise 749,99 dolardan (yaklaşık 33 bin 300 lira) 899,99 dolara (yaklaşık 40 bin lira) yükselecek.

Sony, zammın gerekçesini "küresel ekonomik koşullardaki devam eden baskılar" olarak açıkladı.

Bu, Sony'nin son bir yılda PS5 fiyatlarına yaptığı ikinci zam olacak.

Şirket, Ağustos 2025'te üç modelin tamamına 50 dolar zam yapmıştı.

Öte yandan PlayStation 5'e gelen zam, bellek çipleri gibi önemli parçaların maliyetinin yükselmesiyle açıklandı.

Yapay zeka yatırımlarında çip talebinin artmasıyla üreticilerin daha karlı veri merkezi çiplerine yöneldiği ve oyun konsolları gibi tüketici ürünlerinde üretilen çip arzının azaldığına dikkat çekildi.