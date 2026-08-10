Sony ve TSMC’den Japonya’ya 1 trilyon yenlik çip yatırımı

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Sony'nin çip birimi Sony Semiconductor Solutions ile TSMC'nin, robotlar ve otomobillerde kullanılacak yeni nesil görüntü sensörleri üzerinde birlikte çalışacağı belirtilirken, fabrikanın 2029 yılında üretime başlaması planlanıyor.

Plan kapsamında kurulacak ortak girişimin yaklaşık yüzde 60'ının Sony'ye, yüzde 40'ının ise TSMC'ye ait olması öngörülüyor. Tesisin Japonya'nın güneyindeki Kumamoto bölgesinde kurulması ve hükümet desteği sağlanması halinde projenin daha da genişletilmesi değerlendiriliyor.

Sony ve TSMC, mayıs ayında Japonya'da yeni nesil görüntü sensörlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için ortak girişim kurmayı planladıklarını açıklamıştı. İş birliğinin Sony'nin sensör tasarımı konusundaki uzmanlığı ile TSMC'nin üretim ve proses teknolojilerini bir araya getirmesi hedefleniyor.

Ortaklığın ayrıca otomotiv ve robotik gibi fiziksel yapay zekâ uygulamalarındaki fırsatları değerlendirmesi planlanıyor. Sony, akıllı telefonlar ve otomobillerde yaygın olarak kullanılan görüntü sensörlerinin dünyanın en büyük üreticisi konumunda bulunurken, TSMC dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olarak öne çıkıyor.