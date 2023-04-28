Sony'den rekor faaliyet geliri

31 Mart'ta sona eren mali yılda Sony'nın faaliyet karı 1.18 trilyon yen olan beklentileri aşarak 1,21 trilyon yen seviyesinde gerçekleşti.

Faaliyet geliri ise Mart 11,5 trilyon yen seviyesine çıktı. PlayStation satışı 18 milyon olan beklentileri aşarak 19,1 milyon oldu. Oyun bölümünün faaliyet karı yüzde 33 artarak 3,64 trilyon yen seviyesine çıktı.

Sony 2023-24 mali yılında ise karının yüzde 3,2 azalarak 1,17 trilyon yen olmasını bekliyor.

2023 ilk çeyrekte ise Sony'nun geliri 2.92 trilyon yen olan beklentileri aşarak 3,06 trilyon yen oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 35 olarak gerçekleşti.

Faaliyet karı da 124,34 milyar yen olan beklentileri geçti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 128,5 milyar yen oldu.