Sosyal medyada alay konusu olmuştu, rekor kırdı: Dakikalar içinde tükendi

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı ve sosyal medyada alay konusu olan “iPhone Pocket” isimli yeni aksesuar, beklenmedik bir satış başarısına imza attı.

ISSEY MIYAKE iş birliğiyle geliştirilen, iPhone taşımaya yarayan atkı formundaki aksesuar, hem Apple Store'larda, hem de çevrim içi mağazada satış rekoru kırdı.

Satış fiyatı ne kadar?

İki farklı versiyonla piyasaya çıkan iPhone Pocket'ın fiyatı 149,95 dolar ile 229,95 dolar arasında değişiyordu. Ürün tanıtıldığında sosyal medyada büyük bir dalga konusu olmuş, birçok kullanıcı aksesuarı “gerekli olmayan bir yenilik” olarak nitelendirmişti. Ancak tam tersini gösteren satış rakamları şaşırttı.

Yeniden satışa çıkar mı?

Apple, ürünün sınırlı sayıda üretileceğini daha önce açıklamıştı. Bu nedenle iPhone Pocket'ın yeniden stoklara girip girmeyeceği şimdilik bilinmiyor.