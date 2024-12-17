S&P, 2025 için Fed'den faiz beklentisini revize etti

S&P Global, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirtirken, gelecekteki politika gevşemesine yönelik ihtiyatlı bir duruş sergileyeceğini öngördü.

S&P Global, Fed faiz oranının gelecek yıl sonuna kadar %3,50-3,75'e ulaşacağını düşünüyor. Bu daha önceki %3,00-3,25 tahmininden yukarı yönlü bir revizyona işaret ediyor.

S&P Global, "Bu ayarlama, daha önce anlaşılandan daha dirençli bir ekonomik büyümeyi, kalıcı aşırı enflasyonist dürtüyü ve ayrıca gelen yönetimin politika tercihlerinden kaynaklanan enflasyon beklentilerine yönelik yukarı yönlü riski yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.